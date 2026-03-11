Alessandro Rinaldi il nuovo coordinatore regionale di Lega giovani Emilia

Sabato 7 marzo, all’hotel Regency di Bologna, Alessandro Rinaldi è stato eletto nuovo coordinatore regionale di Lega Giovani Emilia durante il congresso del movimento giovanile del partito. Rinaldi, attuale capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Reggio Emilia, ha ricevuto il mandato di guidare il gruppo nella regione. La nomina è stata ufficializzata al termine delle votazioni interne.

Alessandro Rinaldi è il nuovo coordinatore regionale della Lega Giovani Emilia. Il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Reggio Emilia è stato eletto sabato 7 marzo all'hotel Regency di Bologna, al termine del congresso del movimento giovanile del partito. Succede a Tommaso Vergiati, che.