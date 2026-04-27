Nasce la Cappella Leonina | una scuola di canto per la Chiesa degli Artisti

Una nuova scuola di canto chiamata “Cappella Leonina” è stata annunciata presso la Chiesa degli Artisti. La scuola sarà stabile e si ispirerà alla tradizione liturgica, integrandola con elementi di creatività contemporanea e con lo stile orante del popolo di Dio. La comunità cristiana coinvolta ha comunicato ufficialmente l’avvio del progetto, che mira a formare cantori per le celebrazioni religiose.

ROMA – La comunità cristiana che si riunisce presso la Chiesa degli Artisti annuncia l’avvio del progetto “Cappella Leonina”, una scuola di canto stabile ispirata alla tradizione liturgica, alla creatività contemporanea e allo stile orante del popolo di Dio. L’iniziativa è stata presentata ufficialmente al termine della celebrazione eucaristica del 19 aprile scorso, durante la quale il vescovo e il Maestro Giovanni Gava hanno condiviso le parole chiave che ora diventano i pilastri del progetto. Perché “Cappella Leonina”? Il nome è un omaggio a Papa Leone XIV, pontefice “canterino” dalla sensibilità agostiniana, capace di unire la propria voce a quella dell’assemblea.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Nasce la “Cappella Leonina”: una scuola di canto per la Chiesa degli Artisti Notizie correlate Addio a Enrica Bonaccorti: la Chiesa degli Artisti gremita e la toccante lettera di Renato Zero, “lascerò sempre quella porta aperta”I funerali di Enrica Bonaccorti sono stati celebrati nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, la cosiddetta Chiesa degli Artisti in piazza del... Da presidio per le "zitelle" a casa degli artisti, la chiesa di Sant'Orsola rinasce: "Fine dei lavori entro l'estate"Il cantiere in via San Pietro corre verso la conclusione grazie ai fondi del Pnrr e del Giubileo. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Nasce la Cappella Leonina: una scuola di canto per la Chiesa degli Artisti; Nasce la Cappella Leonina: una scuola di canto per la Chiesa degli Artisti -; Lentini, celebra il 25 aprile in memoria del dottore Luigi Briganti, medaglia d'oro al Valor militare -. Nasce la Cappella Leonina: una scuola di canto per la Chiesa degli ArtistiROMA - La comunità cristiana che si riunisce presso la Chiesa degli Artisti annuncia l’avvio del progetto Cappella Leonina, una scuola di canto stabile ... lopinionista.it “Cappella Leonina” nella Chiesa degli Artisti di Roma. Scuola di canto stabile nella comunità guidata dal vescovo giornalista Antonio Staglianò. Leggi tutto su Giornalisti Italia: - facebook.com facebook Nasce la “Cappella Leonina”: una scuola di canto per la Chiesa degli Artisti x.com