I funerali di Enrica Bonaccorti si sono svolti nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. La chiesa era piena di persone che hanno partecipato al funerale, mentre Renato Zero ha letto una lettera toccante in cui ha scritto di lasciare sempre quella porta aperta. La cerimonia ha visto la presenza di amici e colleghi dell’attrice.

I funerali di Enrica Bonaccorti sono stati celebrati nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, la cosiddetta Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Il feretro è stato accolto da un lungo applauso dei presenti, in un clima di grande commozione. La bara è stata accompagnata all’interno dalla figlia Verdiana e dall’ex marito Arnaldo Del Piave. L’ingresso nella chiesa è avvenuto sulle note de “La lontananza” di Domenico Modugno, brano il cui testo porta anche la firma della stessa Bonaccorti. Un momento particolarmente intenso, che ha unito simbolicamente la carriera artistica della scrittrice e conduttrice con l’ultimo saluto dei suoi cari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Addio a Enrica Bonaccorti: la Chiesa degli Artisti gremita e la toccante lettera di Renato Zero, “lascerò sempre quella porta aperta”

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