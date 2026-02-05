Nodo Blu al D’Orso confronto sul contrasto al bullismo

Al D’Orso di Avellino si terrà la quarta edizione di “Nodo Blu”, un evento dedicato a combattere il bullismo tra gli studenti. L’auditorium dell’Istituto Tecnico Tecnologico ospiterà questa mattina insegnanti, genitori e studenti, che discuteranno di come prevenire e affrontare i casi di violenza tra i più giovani. L’obiettivo è sensibilizzare e trovare soluzioni concrete per fermare le cattive abitudini che si diffondono nelle scuole.

Tempo di lettura: 2 minuti l'auditorium dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G. D'Orso" di Avellino ospiterà la quarta edizione di "Nodo Blu", iniziativa rivolta alla prevenzione e al contrasto del bullismo scolastico. Venerdì 6 febbraio dlle ore 10:10 alle ore 12:10, le studentesse e gli studenti del PRIMO BIENNIO dell'Istituto parteciperanno alla campagna, per riflettere sui temi del bullismo e cyberbullismo. L'incontro rappresenta un momento significativo per promuovere le buone pratiche da mettere in atto al fine di prevenire e contrastare un fenomeno ormai tristemente diffuso tra i giovani di oggi.

