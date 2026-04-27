Nasce Confcommercio Servizi Pescara Paolo Testa nominato presidente

È stata ufficialmente costituita Confcommercio Servizi Pescara, un nuovo settore dedicato a migliorare i servizi destinati agli associati. Con questa iniziativa, l'organizzazione mira a ampliare le opportunità di supporto e assistenza per le imprese del territorio. Paolo Testa è stato nominato presidente del nuovo segmento, che si aggiunge alle attività già presenti di Confcommercio Pescara.

Confcommercio Pescara si arricchisce di un nuovo segmento pensato per implementare i già tanti servizi che vengono offerti ai propri associati. È stata infatti costituita Confcommercio Servizi Pescara e alla presidenza è stato nominato Paolo Testa noto agente assicurativo e membro di giunta della.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Paolo Grandi nominato presidente di FideuramL’assemblea di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, con il voto unico di Intesa Sanpaolo Spa, ha deliberato oggi la nomina di Paolo Maria... Leggi anche: Comunicato Stampa: NOMINATO NUOVO COMMISSARIO CONFCOMMERCIO MESSINA Altri aggiornamenti Si parla di: Più parcheggi, sicurezza e tutela dei negozi: Confcommercio lancia il decalogo per i quartieri; Il design friulano conquista Milano: tra sfide geopolitiche e nuovi mercati, il mobile Fvg guarda al futuro. Nasce Confcommercio Servizi a Pescara, Paolo Testa è il presidentePescara. Confcommercio Pescara si arricchisce di un nuovo segmento pensato per implementare i già tanti servizi che vengono offerti ai ... abruzzolive.it