Confcommercio di Messina ha scelto il suo nuovo commissario. Si tratta del dottor Klaus Algieri, che prende il posto di chi ha lasciato l’incarico. La nomina è stata ufficializzata di recente. Ora, Algieri si prepara a guidare le imprese del territorio in un momento di sfide e opportunità.

Confcommercio ha nominato il dott. Klaus Algieri Commissario di Confcommercio-Imprese per l'Italia della provincia di Messina. Imprenditore da tre generazioni, Algieri ha maturato nel tempo solide competenze sul ruolo e sulle funzioni delle associazioni di categoria, con particolare attenzione all'innovazione dei servizi agli associati, strumento fondamentale per affrontare le trasformazioni del mercato e rafforzare la competitività delle imprese. Nel nuovo incarico il Commissario avvierà e porterà a compimento il percorso di risanamento economico dell'Associazione, puntando con determinazione sullo sviluppo associativo e sulla crescita della struttura, al fine di garantire sempre maggiore assistenza, rappresentanza e tutela agli associati e al territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: NOMINATO NUOVO COMMISSARIO CONFCOMMERCIO MESSINA

