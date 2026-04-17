Paolo Grandi nominato presidente di Fideuram

Nell'assemblea di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, è stato eletto presidente Paolo Grandi. La decisione è stata approvata con il voto unanime di Intesa Sanpaolo. La nomina si inserisce nel processo di rinnovo delle cariche della società. La decisione è stata comunicata ufficialmente e avrà effetto immediato.

L’assemblea di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, con il voto unico di Intesa Sanpaolo Spa, ha deliberato oggi la nomina di Paolo Maria Vittorio Grandi a consigliere di amministrazione e presidente del consiglio di amministrazione della società, nonché a consigliere di amministrazione e presidente del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo Private Banking. Grandi, già consigliere di Intesa Sanpaolo, è presidente del comitato governance e componente del comitato nomine del gruppo. Il profilo. Nato a Milano nel 1954, si è laureato con lode in Scienze politiche all’università Cattolica di Milano, perfezionando la propria formazione presso l’International center for monetary and banking studies (Icmb) di Ginevra.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Da Fellini a Calvino, Paolo Crepet ci racconta come le grandi esistenze siano fatte di inciampi e rinascite, mai di comodità. Una riflessione potente contro la “pedalata assistita” della vita moderna. Riprendiamoci il coraggio di fare fatica per trovare la bellezza. - facebook.com facebook