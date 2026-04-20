NASCAR Reddick ancora protagonista in Kansas

Nella NASCAR Cup Series, Tyler Reddick si è aggiudicato una vittoria a Kansas City, superando Kyle Larson nell’overtime. La gara si è conclusa con il pilota del team 23XI Racing che ha superato il rivale nel penultimo giro, dopo aver recuperato terreno durante la corsa. Reddick, che ha dominato la fase finale, ha ottenuto così un risultato importante per la sua stagione.

Tyler Reddick non si ferma più e conquistsa una nuova affermazione nella NASCAR Cup Series. Il #45 di 23XI Racing si impone di forza nell’overtime di Kansas City annullando un piccolo margine accumulato durante il penultimo giro da parte di Kyle Larson. La Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports, dopo aver strappato il primato alla Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin, ha dovuto inchinarsi al ritorno del forte californiano. Il #45 di Toyota, apparentemente in difficoltà dopo l’ultimo restart, ha sorpreso i rivali riuscendo a cogliere la quinta affermazione in stagione, la seconda in Kansas e la 13ma in carriera. Hamlin e Larson hanno completato quarto e secondo dopo aver ottenuto una Stage a testa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Reddick ancora protagonista in Kansas Notizie correlate NASCAR, Reddick batte Larson in un overtime folle al KansasLa sfida conclusasi domenica al Kansas Speedway ha Tyler Reddick trionfare in un overtime mozzafiato, superando Kyle Larson negli istanti finali... NASCAR, Reddick torna protagonista e vince a DarlingtonTyler Reddick torna a vincere nella NASCAR Cup Series 2026 dopo aver primeggiato nelle prime tre corse della stagione. Contenuti utili per approfondire NASCAR in Arizona: Reddick cerca il poker dopo la storica triplettaIl Phoenix Raceway torna protagonista con la Cup Series in primavera. Nonostante la finale stagionale sia stata spostata a Homestead?Miami, il deserto di Avondale ospiterà due gare: quella primaverile ... it.blastingnews.com Reddick vince ancora per la squadra di Jordan e ne imita l’esultanza leggendariaTerza vittoria in questo 2026 per Tyler Reddick, che ieri ha trionfato al Circuit Of The Americas in Texas per la 23XI, scuderia di proprietà di Michael Jordan. E dopo il trionfo nella corsa il pilota ... sport.sky.it