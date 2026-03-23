nascar reddick torna protagonista e vince a darlington

Tyler Reddick torna a vincere nella NASCAR Cup Series 2026 dopo aver primeggiato nelle prime tre corse della stagione. L’americano ottiene la prima affermazione di forza al Darlington Raceway, la dodicesima in carriera dopo una perfetta gestione degli ultimi giri. Il #45 di 23XI Racing Toyota ha gestito la prima parte dell’evento dalla pole position. Senza bandiere gialle la gestione degli pneumatici nel catino più abrasivo dell’intero calendario è diventata fondamentale, la leadership è quindi passata nelle mani della Ford Mustang #6 RFK Racing di Brad Keselowski. L’ex campione della serie, infortunato durante l’inverno sulla neve, ha iniziato a battagliare alla ripresa delle ostilità contro la sempre temibile Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsport di Kyle Larson. 🔗 Leggi su Oasport.it

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