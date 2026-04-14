NASCAR rivoluziona Talladega | stop ai trucchi sul carburante

La NASCAR ha annunciato una modifica alla gara Cup Series prevista per il 26 aprile a Talladega, cambiando la durata delle tre fasi della competizione. La decisione arriva dopo che sono state adottate strategie di risparmio di carburante da parte di alcuni team durante le ultime gare. La modifica mira a impedire che queste tattiche influenzino l’esito della corsa. La nuova struttura sarà applicata esclusivamente all’evento di Talladega.

La NASCAR ha deciso di riscrivere la struttura della gara Cup Series prevista per il 26 aprile a Talladega, modificando la durata delle tre fasi per neutralizzare le strategie basate sul risparmio di carburante. Il nuovo piano prevede che la prima fase si concluda al giro 98, la seconda al giro 143 e lo sprint finale si esaurisca al giro 188, una configurazione che stravolge i parametri dell’anno scorso, quando le tappe terminavano rispettivamente al giro 60 e al giro 120. Strategie di gestione del carburante e nuove distanze di gara. Il cuore della manovra organizzativa risiede nel voler eliminare quella dinamica che vede i piloti ridurre drasticamente l’accelerazione, scendendo anche alla metà della potenza, per preservare il serbatoio durante le corse su circuiti come Daytona o Talladega.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASCAR rivoluziona Talladega: stop ai trucchi sul carburante Femminicidio: stop ai permessi premio, la legge che rivoluzionaImma Rizzo, madre di Noemi Durini, deposita una proposta di legge per vietare i permessi premio ai condannati per femminicidio Imma Rizzo, madre di... Leggi anche: Fuoriuscita di carburante. Stop ai lavori