La NASCAR Cup Series torna a Talladega per la decima gara del campionato 2026. Dopo diverse tappe, i piloti si preparano a sfidarsi su questo circuito, noto per le sue alte velocità e i numerosi sorpassi. Tra i partecipanti, Reddick si distingue come uno dei nomi da tenere d’occhio, mentre gli appassionati attendono con entusiasmo il via alla competizione. La giornata promette emozioni e sorprese sul tracciato.

La NASCAR Cup Series si appresta per tornare finalmente a Talladega per la decima imperdibile tappa del campionato 2026. Tutto è pronto in Alabama per la prima delle due sfide che annualmente si svolgono nel catino più imponente dell’intero calendario. Tutti hanno una chance di imporsi sui rivali come accaduto ad inizio anno tra Daytona ed Atlanta. L’incertezza è la parola d’ordine in vista della competizione prevista nello Stato dell’Alabama in cui ad ogni giro la classifica può essere completamente ribaltata. Ross Chastain (2022), Ryan Blaney (2020), Chase Elliott (2019), Joey Logano (2018), Ricky Stenhouse Jr. (2017), Denny Hamlin (2014), Kevin Harvick (2010) e Kyle Busch (2008-2023), Brad Keselowski (2009, 2012, 2016, 2021), Tyler Reddick (2024) e Austin Cindric (2025) sono i piloti presenti in griglia con almeno un successo a ‘Dega’.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, finalmente Talladega! Reddick osservato speciale

Notizie correlate

NASCAR rivoluziona Talladega: stop ai trucchi sul carburanteLa NASCAR ha deciso di riscrivere la struttura della gara Cup Series prevista per il 26 aprile a Talladega, modificando la durata delle tre fasi per...

NASCAR, Reddick ancora protagonista in KansasTyler Reddick non si ferma più e conquistsa una nuova affermazione nella NASCAR Cup Series.

Altri aggiornamenti

Talladega, mega incidente nella volata finale: alla fine vince ReddickIl decimo round NASCAR Cup Series 2024 si è svolto su uno dei tracciati simbolo del motorsport americano: il superspeedway di Talladega. Come sempre il circuito dell’Alabama – il più veloce ... formulapassion.it

NASCAR | Cup Series: Reddick conquista Talladega sfuggendo al big oneTalladega a corrente alternata fra fuel saving e le consuete emozioni. Duello fra Reddick e McDowell nel finale ma, quando quest’ultimo sembra averla vinta, la #34 sbaglia un blocco e regala la ... p300.it