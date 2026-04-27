Dopo circa 75 anni di gestione interna, la NASCAR ha annunciato un cambiamento nel suo vertice. Questa settimana, il CEO storico ha lasciato il ruolo, cedendo la guida a un dirigente esterno. La decisione rappresenta una svolta rispetto alla tradizione di leadership famigliare, iniziata nel 1948. La nuova figura assumerà le responsabilità operative della lega, segnando un momento di transizione per l’organizzazione.

? Cosa sapere Jim France cede la guida operativa della NASCAR a Steve O'Donnell questa settimana.. Il passaggio segna la fine della gestione dinastica iniziata nel 1948.. Jim France cede la carica di CEO della NASCAR lasciando il comando operativo a Steve O’Donnell, segnando l’ingresso del primo dirigente non appartenente alla famiglia fondatrice dopo quasi ottant’anni di gestione dinastica. Il passaggio di consegne avvenuto questa settimana all’interno dell’organizzazione motoristica più importante degli Stati Uniti vede una riconfigurazione dei vertici che, nonostante il cambio di leadership operativa, mantiene salde le radici familiari. Jim France si dimette dalla guida esecutiva per concentrarsi esclusivamente nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NASCAR, addio alla dinastia: primo CEO esterno dopo 80 anni

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