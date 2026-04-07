L’ex allenatore romeno Mircea Lucescu, noto per aver guidato squadre come Inter e Brescia, è deceduto a 80 anni a causa di un infarto. Dopo aver subito il malore, era stato ricoverato in coma farmacologico. Pochi giorni prima, il 26 marzo, aveva diretto la nazionale romena nei play-off per la qualificazione ai Mondiali di calcio. La sua morte segue un periodo di problemi di salute iniziato con l’evento cardiaco.

Solo poco più di 10 giorni fa, il 26 marzo, aveva guidato la Romania nei play-off per i prossimi Mondiali di calcio È morto dopo un infarto l'allenatore romeno Mircea Lucescu. L'80enne era ricoverato in un ospedale era ricoverato all'Ospedale Universitario di Bucarest dal 29 marzo, dopo esser. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Mircea Lucescu, morto a 80 anni dopo un infarto l’ex allenatore romeno di Inter e Brescia, era in coma farmacologico

Mircea Lucescu in gravissime condizioni: l’ex allenatore di Inter e Brescia in coma farmacologico dopo un infartoMilano, 5 aprile 2026 – Ore d’ansia per Mircea Lucescu, ex allenatore di Inter e Brescia ricoverato da venerdì scorso all'ospedale Universitario di...

Mircea Lucescu non ce l'ha fatta: morto a 80 anni l'ex allenatore di Inter e Brescia. Era in ospedale dopo un infartoNon ce l'ha fatta Mircea Lucescu, l'allenatore romeno ex Inter e Brescia che da qualche giorno era ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito...

Temi più discussi: Lucescu e la Romania. Amore sopra la salute; Paura per Lucescu: sviene durante la riunione tecnica, ricoverato. Ora è in condizioni stabili; Peggiorano le condizioni di Mircea Lucescu: è in coma farmacologico; Fine di un’era: la Romania saluta Lucescu tra sogni Mondiali infranti e problemi di salute.

Addio a Mircea Lucescu. Il 'suo' Brescia: Non è solo un addio. È un vuoto che fa rumorePensando a Mircea Lucescu, tecnico rumeno scomparso pochi minuti fa all'età di 80 anni, il club italiano a cui è più facile. tuttomercatoweb.com

Addio a Mircea Lucescu, morto a 80 anni l’ex allenatore di Inter e BresciaIl tecnico era ricoverato da giorni in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Universitario di Bucarest ... ilgiorno.it

Nella sua ultraquarantennale carriera Mircea Lucescu ha valorizzato centinaia di calciatori. C’era però un ragazzino che più di chiunque altro nella sua carriera lo ha fatto immediatamente innamorare. Il 21 maggio 1995, a soli 16 anni e 2 giorni, Mircea fece d - facebook.com facebook

La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente. x.com