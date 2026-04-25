Inter-Verona l’audio del VAR su Bastoni-Duda e quell’ammissione di Rocchi Deluso da Fabbri-Nasca – Il video

Durante l'inchiesta in corso, l'indagine riguarda diverse decisioni arbitrali e episodi in campo. Tra questi, si trova anche un episodio con un contatto tra un difensore dell’Inter e un giocatore del Verona, che è stato oggetto di analisi attraverso un audio del VAR. Gianluca Rocchi, coinvolto nell’indagine, ha rilasciato alcune dichiarazioni, mentre si discute anche di un episodio tra un arbitro e un assistente.

Tra gli episodi che figurano nell’inchiesta dove Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva figura una gomitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni al giocatore gialloblu Duda. Si tratta della partita Inter-Verona dell’8 gennaio 2024. Il dialogo registrato è tra Michael Fabbri, arbitro, e Luigi Nasca, al VAR. Confronto rivelato integralmente nell’incontro di Coverciano. «C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera», dice Nasca. Fabbri replica: «Ho detto che lui (Duda, ndr) si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Rocchi a Open Var non cita mai Verona-Napoli e il fallo su BuongiornoIl designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato a ‘Open Var’ su Dazn degli episodi arbitrali dell’ultima giornata di campionato senza mai parlare... Manganiello nell’occhio del ciclone, il silenzio stampa dell’Inter e la furia alimentata da quell’ammissione da parte dell’AIAMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Su Inter-Verona indagini per frode sportiva, sotto esame il rigore non dato ai gialloblù; Scudetto Inter, nerazzurri campioni d'Italia se... Le combinazioni e la data della festa; Coppa Italia, l'Inter è in finale dopo una rimonta pazzesca contro il Como: da 0-2 a 3-2; Primavera 1, il calendario della 37a giornata: quando si gioca Inter-Verona. DIRETTA/ Verona Inter (risultato finale 1-2): Frese fa rimontare i nerazzurri! (2 novembre 2025)L’Inter trova il successo in extremis al Bentegodi, superando il Verona per 2-1 al termine di una gara combattuta e decisa da un episodio nel recupero. I nerazzurri passano in vantaggio al 16’ con un ... ilsussidiario.net Primavera, ufficializzati data e orario di Inter-VeronaSono stati resi noti data e orario di Inter – Verona, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Primavera 1. Come dunque pubblicato sul sito della Lega Serie A, la sfida si ... calciohellas.it #Bastoni-Duda, contatto e gomitata: l’episodio Inter che scatenò la rabbia Verona x.com Bastoni-Duda, contatto e gomitata: l’episodio Inter che scatenò la rabbia Verona - facebook.com facebook