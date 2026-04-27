Narconon volley conferma coach Simone Giunta per il terzo anno consecutivo

La squadra di pallavolo di Melendugno ha annunciato la conferma del proprio allenatore per il terzo anno consecutivo. La decisione riguarda la guida tecnica che accompagnerà la squadra nel campionato di Serie A2. La società ha scelto di mantenere questa figura, evidenziando la volontà di proseguire il progetto avviato negli scorsi anni. La conferma arriva dopo una stagione che ha portato la squadra a competere nel massimo livello regionale.

MELENDUGNO – Continuità, visione e ambizione: la Narconon Volley Melendugno annuncia la conferma del proprio allenatore per il terzo anno consecutivo, per continuare il percorso nella Serie A2. Coach Simone Giunta, dunque, sarà alla guida delle guerriere anche nella stagione 20262027.Nato a.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate HelloFly conferma i voli per Lampedusa, terzo anno consecutivo di collegamenti da PerugiaHelloFly inaugura la stagione 2026 confermando per il terzo anno consecutivo i collegamenti tra Perugia e Lampedusa, che saranno operativi ogni... Ramadan, scuola chiusa a Pioltello per il terzo anno consecutivoPer il terzo anno consecutivo, l’istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello ha annunciato la chiusura per il Ramadan. Approfondimenti e contenuti Narconon volley conferma coach Simone Giunta per il terzo anno consecutivoMELENDUGNO – Continuità, visione e ambizione: la Narconon Volley Melendugno annuncia la conferma del proprio allenatore per il terzo anno consecutivo, per continuare il percorso nella Serie A2. Coach ... lecceprima.it La Narconon Volley Melendugno annuncia la conferma del proprio allenatore per il terzo anno consecutivo. Continuità, visione e ambizioneMELENDUGNO (Lecce) - Una grande conferma per la società sportiva, quella annunciata oggi dalla squadra Narconon Volley Melendugno: il Coach Simone Giunta sarà ... corrieresalentino.it