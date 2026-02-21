Ramadan scuola chiusa a Pioltello per il terzo anno consecutivo
L’istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello ha deciso di chiudere le scuole anche quest’anno durante il Ramadan, per rispettare le tradizioni religiose degli studenti musulmani. La decisione deriva dalla richiesta di alcune famiglie di poter seguire le pratiche religiose senza difficoltà. La scuola ha comunicato che le lezioni saranno sospese per tutta la durata del mese sacro, che quest’anno inizia a metà aprile. La chiusura si ripete ormai da tre anni.
Per il terzo anno consecutivo, l’istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello ha annunciato la chiusura per il Ramadan. L’istituto invoca l’autonomia scolastica che consente di gestire i giorni di chiusura in libertà a patto di non oltrepassare il numero di giorni di chiusura indicati dal ministero. In nome dell’inclusione e adducendo come ragione la presenza di una maggioranza di studenti di religione musulmana, la scuola opta per questa decisione che, in fondo, è politica e provocatoria. Come riferisce il quotidiano Libero, infatti, un sondaggio pubblicato sul primo numero del giornalino scolastico ha restituito un risultato che forse non era quello immaginato, perché con il 45,7%, gli studenti di scuola media hanno eletto il Natale come festa preferita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Rieccoci, a Genova e Pioltello la scuola s’inchina al Ramadan: niente interrogazioni a chi digiuna e vacanze (per tutti). Ira di prof e famiglieA Genova e Pioltello, le scuole hanno sospeso interrogazioni e programmato vacanze per rispettare il Ramadan, in risposta alle richieste di studenti e famiglie musulmane.
Milano, scuola chiusa per Ramadan: ma solo il 35% lo festeggiaA Pioltello, l’istituto comprensivo Iqbal Masih ha deciso di chiudere le scuole durante il Ramadan, perché solo il 35% degli studenti celebra questa festività.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caso Ramadan a scuola, Bruzzone: Attenzione nei confronti di chi digiuna non è islamizzazione; Ramadan, il messaggio del vescovo Tomasi: 'Abbiamo la comune responsabilità della pace; Milano, scuola chiusa per Ramadan: ma solo il 35% lo festeggia | Libero Quotidiano.it; Milano scuola chiusa per Ramadan | ma solo il 35% lo festeggia.
Ramadan a scuola, la dirigente scrive ai prof: Spostate i compiti in classe. Scoppia la polemica, arrivano gli ispettoriUna lettera interna ha trasformato un istituto superiore genovese nel centro di una polemica nazionale. Una dirigente scolastica ha distribuito al personale una comunicazione formale intitolata Ramad ... orizzontescuola.it
Ramadan a scuola, è scontro in Consiglio: tra accuse di islamizzazione e difesa dell’autonomia scolasticaAl centro della polemica, le indicazioni della presidenza del Vittorio Emanuele II - Ruffini di posticipare verifiche e interrogazioni o di evitarle nelle ore pomeridiane per non penalizzare gli stude ... lavocedigenova.it
La scuola di Pioltello, per il terzo anno consecutivo, chiude per la fine del Ramadan. Eppure secondo un sondaggio pubblicato sul primo numero del giornalino scolastico è il Natale la festa preferita dagli studenti delle medie: il 45,7%. Non si capisce verament - facebook.com facebook
Rieccoci, a Genova e Pioltello la scuola s’inchina al Ramadan: niente interrogazioni a chi digiuna e vacanze (per tutti). Ira di prof e famiglie x.com