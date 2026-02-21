ramadan scuola chiusa a pioltello per il terzo anno consecutivo

L’istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello ha deciso di chiudere le scuole anche quest’anno durante il Ramadan, per rispettare le tradizioni religiose degli studenti musulmani. La decisione deriva dalla richiesta di alcune famiglie di poter seguire le pratiche religiose senza difficoltà. La scuola ha comunicato che le lezioni saranno sospese per tutta la durata del mese sacro, che quest’anno inizia a metà aprile. La chiusura si ripete ormai da tre anni.

Per il terzo anno consecutivo, l’istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello ha annunciato la chiusura per il Ramadan. L’istituto invoca l’autonomia scolastica che consente di gestire i giorni di chiusura in libertà a patto di non oltrepassare il numero di giorni di chiusura indicati dal ministero. In nome dell’inclusione e adducendo come ragione la presenza di una maggioranza di studenti di religione musulmana, la scuola opta per questa decisione che, in fondo, è politica e provocatoria. Come riferisce il quotidiano Libero, infatti, un sondaggio pubblicato sul primo numero del giornalino scolastico ha restituito un risultato che forse non era quello immaginato, perché con il 45,7%, gli studenti di scuola media hanno eletto il Natale come festa preferita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

