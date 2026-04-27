Napoli tre arresti all’alba per omicidio aggravato dal metodo mafioso | in corso anche numerose perquisizioni

Nella notte, le forze dell’ordine hanno arrestato tre persone a Napoli con l’accusa di omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto abusivo di armi. Sono in corso numerose perquisizioni in diverse abitazioni. L’operazione segue un’indagine che ha portato alla emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I sospettati sono pluripregiudicati e sono ritenuti coinvolti nel delitto avvenuto il 21 gennaio 2024.

La Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre pluripregiudicati accusati del delitto del 21 gennaio 2024 e di porto abusivo di armi.. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è in corso un’operazione della Polizia di Stato in esecuzione dell’Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti pluripregiudicati, gravemente indiziati del reato di omicidio pluriaggravato risalente al 21 gennaio 2024 e porto abusivo di almeno due pistole, reati tutti aggravati dalle modalità mafiose previste dall’articolo 416 bis. 1 c.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, tre arresti all’alba per omicidio aggravato dal metodo mafioso: in corso anche numerose perquisizioni Notizie correlate Omicidio aggravato dal metodo mafioso: due arresti tra Catania e SiracusaABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri all’alba Catania, 19 marzo 2026 – Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri dei Comandi... Brindisi, estorsione col metodo mafioso: quattro arresti, c'è anche l'ex presidente del Consiglio GuadalupiTre arresti nella frazione di Tuturano a Brindisi con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso questa mattina i poliziotti della squadra... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, tre arresti per l'omicidio di Raffaele Cinque: la vittima cercò scampo lanciandosi da una finestra; Napoli, tre arresti per l’omicidio di Raffaele Cinque: si lanciò dal balcone dopo un agguato in casa; Si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer, tre arresti a Napoli; Operazione della polizia alle prime luci dell'alba: tre arresti e numerose perquisizioni. Tre arresti all’alba a Napoli, sono accusati di omicidio avvenuto nel 2024L'operazione all'alba. I tre sono gravemente indiziati di un omicidio avvenuto a Napoli il 21 gennaio 2024, e sono stati trovati in possesso di porto abusivo di almeno due pistole ... internapoli.it Raffaele Cinque, svolta nelle indagini a due anni dall'omicidio: tre arresti. L'agguato in stile Gomorra e la fuga dal balconeOmicidio risolto a Napoli: in corso 3 arresti e perquisizioni. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore di Napoli, è in corso un’operazione della Polizia di ... corriereadriatico.it Nino D'Angelo con la sciarpa del Club Napoli Lussemburgo durante il suo concerto a Mondorf-les-Bains presso il Casinò 2000, tappa del suo tour "I miei meravigliosi anni '80... Bis!" #SSCNapoli #NinoDAngelo - facebook.com facebook #Lobotka regia del futuro: il piano del #Napoli per il rinnovo x.com