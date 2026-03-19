Omicidio aggravato dal metodo mafioso | due arresti tra Catania e Siracusa

Due persone sono state arrestate tra Catania e Siracusa nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri all’alba, che ha portato all’esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per omicidio aggravato dal metodo mafioso. L’indagine ha coinvolto dettagli relativi a un episodio di violenza grave, con le forze dell’ordine impegnate a fare luce sui fatti e a garantire la giustizia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri all’alba. Catania, 19 marzo 2026 – Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri dei Comandi Provinciali di Catania e Siracusa, con il supporto di diversi reparti specializzati, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone gravemente indiziate di diversi reati. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia etnea, che ha coordinato le indagini insieme alla Procura della Repubblica di Siracusa. Reati contestati e aggravante mafiosa. I due indagati sono ritenuti responsabili, in concorso e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, di: omicidio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio aggravato dal metodo mafioso: due arresti tra Catania e Siracusa Articoli correlati Spedizione punitiva a Paternò, 5 arresti per tentato omicidio aggravato dal metodo mafiosoOltre 50 carabinieri del Comando provinciale di Catania stanno dando esecuzione, dalle prime ore della mattina, a un’ordinanza di custodia cautelare... Traffico di stupefacenti con metodo mafioso, smantellate due associazioni: 25 arrestiOSTUNI - Dalle prime luci dell’alba di oggi, martedì 10 marzo, la Polizia di Stato di Brindisi su delega della Direzione distrettuale antimafia di... Una selezione di notizie su Omicidio aggravato Temi più discussi: Omicidio Speranza, in aula i verbali del pentito Luigi Berlingieri: indicato Giovanni Abruzzese come mandante · CosenzaChannel.it; Belvedere marittimo, sparò ad un buttafuori: condanna a 16 anni per Luca Occhiuzzi; ESCLUSIVA M+ | Delitto di Carmine Zurlo, perizie sui telefoni dei killer; Cetraro, il Riesame annulla domiciliari ad Alessandra Iorio. Omicidio e metodo mafioso: due arresti tra Catania e SiracusaUn’operazione congiunta dei Carabinieri dei Comandi provinciali di Catania e Siracusa, supportati da personale proveniente da Vibo Valentia, dal Reparto ... canalesicilia.it Omicidio, soppressione di cadavere, porto abusivo di armi aggravati dal metodo mafioso: due arrestiI Carabinieri dei Comandi Provinciali di Catania e Siracusa, con il supporto del personale del Comando Provinciale di Vibo Valentia, del Reparto Investigazioni Scientifiche R.I.S. di Messina, dello Sq ... gazzettinonline.it la Repubblica. . Una giuria di Park City, nello Utah, ha giudicato la 35enne Kouri Richins colpevole di omicidio aggravato, falsificazione e frode assicurativa per aver assassinato il marito Eric Richins con una dose massiccia di fentanyl nel Moscow Mule. La do - facebook.com facebook La 35enne Kouri Richins, è stata ora condannata per omicidio aggravato del marito Eric. La donna avrebbe agito per l'eredità milionaria x.com