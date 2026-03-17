Brindisi estorsione col metodo mafioso | quattro arresti c' è anche l' ex presidente del Consiglio Guadalupi

Quattro persone sono state arrestate a Brindisi con l’accusa di aver commesso un’operazione di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tra gli arrestati c’è anche l’ex presidente del Consiglio regionale. Tre di queste persone sono state fermate nella frazione di Tuturano questa mattina dai poliziotti della squadra mobile della questura di Brindisi. L’indagine riguarda attività illecite legate a minacce e pressioni.

Tre arresti nella frazione di Tuturano a Brindisi con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso questa mattina i poliziotti della squadra mobile della questura di Brindisi anno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare della Giudice delle indagini preliminari Maria Francesca Mariano su richiesta del pubblico ministero della direzione Distrettuale Antimafia Carmen Ruggiero. La misura riguarda anche Pietro Guadalupi, 35 anni, politico del centrodestra ed ex presidente del consiglio comunale. Inoltre sono stati arrestati anche Adriano Vitale e Mauro Iaia, mentre una quarta persona destinataria della medesima misura risulta al momento irreperibile. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Brindisi, estorsione col metodo mafioso: quattro arresti, c'è anche l'ex presidente del Consiglio Guadalupi Articoli correlati Leggi anche: Sequestro a scopo di estorsione con metodo mafioso: 2 arresti. Coinvolta la confraternita nigeriana “Eiye” Firenze: incendi ed estorsioni con metodo mafioso. Quattro arrestiI fatti contestati ai quattro sarebbero avvenuti a partire dal luglio 2024 ai danni di un’imprenditrice titolare della società Alex Group srl di...