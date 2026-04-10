Frau live a Napoli tappa alla Libreria Ubik con La terza notte tour

Domenica 12 aprile 2026 alle 18, una cantante italiana terrà un concerto gratuito alla Libreria Ubik di Napoli. L’evento fa parte del “La terza notte tour” e segue la pubblicazione del suo ultimo EP, intitolato “La terza notte”. La cantante ha già portato in scena altri spettacoli dal vivo e questa volta proporrà un’esibizione in un formato più intimo. L’appuntamento è aperto al pubblico.

Dopo aver pubblicato il suo ultimo EP “La terza notte”, il talentuoso cantautore Frau torna dal vivo con uno show intimo e gratuito a Napoli, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 18.00 presso la Libreria Ubik.L’evento rappresenta la seconda data de “La terza notte tour”, un percorso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Alessio Pizzicannella presenta il suo nuovo romanzo alla Libreria Ubik di NapoliVenerdì 13 febbraio alle ore 18:00, presso la Libreria Ubik di Napoli (Via Benedetto Croce 28), si terrà la presentazione del romanzo “E lui sarà... E lui sarà Levon: Alessio Pizzicannella presenta il romanzo alla Libreria Ubik di Napoli (13 febbraio)Napoli accoglie un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea e alle sue inquietudini più attuali.