Frau live a Napoli tappa alla Libreria Ubik con La terza notte tour

Da napolitoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile 2026 alle 18, una cantante italiana terrà un concerto gratuito alla Libreria Ubik di Napoli. L’evento fa parte del “La terza notte tour” e segue la pubblicazione del suo ultimo EP, intitolato “La terza notte”. La cantante ha già portato in scena altri spettacoli dal vivo e questa volta proporrà un’esibizione in un formato più intimo. L’appuntamento è aperto al pubblico.

Dopo aver pubblicato il suo ultimo EP “La terza notte”, il talentuoso cantautore Frau torna dal vivo con uno show intimo e gratuito a Napoli, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 18.00 presso la Libreria Ubik.L’evento rappresenta la seconda data de “La terza notte tour”, un percorso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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