A Sturno la XXXII edizione della Via Crucis vivente
La XXXII edizione della Via Crucis vivente si terrà il 29 marzo 2026, alle ore 17:30, in Piazza Michele Aufiero a Sturno (AV). L’iniziativa, organizzata come ogni anno con passione e partecipazione dalla comunità, sarà dedicata alla memoria di Roy. Un’occasione importante per rivivere insieme uno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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