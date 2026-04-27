Napoli Rrahmani pronto al rinnovo

Il difensore centrale del Napoli è pronto a firmare un nuovo contratto che lo legherà alla società per alcuni anni. La trattativa sta procedendo senza intoppi e dovrebbe essere ufficializzata a breve. Rrahmani, arrivato in estate, ha già disputato diverse partite e si è stabilito come elemento stabile della rosa. La società continua a investire sul suo sviluppo e sulla sua presenza in squadra.

Dopo mesi di contatti e trattative, l’accordo è stato praticamente definito. Mancano solo gli ultimi passaggi formali e l’annuncio ufficiale, ma la strada è tracciata: Rrahmani continuerà a vestire la maglia del Napoli ancora a lungo. Il nuovo contratto dovrebbe estendersi fino al 2029, prolungando di fatto l’attuale scadenza e confermando la volontà del club di costruire una base solida per gli anni a venire. Non si tratta solo di una questione di durata, ma anche di riconoscimento. Il difensore percepirà uno stipendio importante, intorno ai 3,8 milioni di euro a stagione, cifra che lo porterà a essere uno dei giocatori più valorizzati all’interno della rosa.🔗 Leggi su Dailynews24.it Lazio-Napoli, Rrahmani inchioda il raddoppio Notizie correlate Leggi anche: Napoli-Rrahmani, rinnovo a un passo: pronto un contratto fino al 2028 da 3 milioni a stagione Il Napoli blinda Rrahmani: pronto il rinnovo per il difensore partenopeoSembra tutto fatto per il rinnovo del contratto di Amir Rrahmani, difensore kosovaro del Napoli di Conte. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, contro la Cremonese torna Rrahmani: Conte pronto a rilanciarlo titolare; Napoli, Rrahmani pronto al rientro in campo dall’inizio: cosa filtra verso la Cremonese; Napoli, riecco Rrahmani: Conte pronto alla mini-rivoluzione; ? NAPOLI-CREMONESE. Pronto il gran rientro di Rrahmani. Napoli, Rrahmani pronto al rinnovoIl Napoli blinda uno dei suoi punti fermi e guarda al futuro con maggiore serenità. Amir Rrahmani è infatti sempre più vicino al rinnovo di contratto con ... dailynews24.it Rinnovo Rrahmani è cosa fatta: ecco quando arriverà l'annuncioIl Napoli si muove con anticipo sul futuro e mette al sicuro uno dei suoi pilastri. Amir Rrahmani è pronto a legarsi ancora a lungo al club azzurro, confermandosi leader della difesa. tuttonapoli.net "Lukaku ha il desiderio di tornare a Milano" L'esperto di mercato Matteo Moretto svela la volontà dell'attaccante belga, che però sembra di difficile realizzazione La cosa certa è che Lukaku lascerà Napoli a fine stagione, ma il suo futuro è destinato a esser - facebook.com facebook FOTO SLIDE NM - Napoli, Oriali tra i tifosi azzurri, sorrisi per Conte e Spinazzola x.com