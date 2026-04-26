Il Napoli blinda Rrahmani | pronto il rinnovo per il difensore partenopeo

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il difensore kosovaro per il rinnovo del contratto. La trattativa è in stadio avanzato e sembra essere tutto definito tra le parti. Rrahmani, quindi, continuerà a indossare la maglia partenopea anche nelle prossime stagioni. La firma è prevista a breve, rafforzando ulteriormente il reparto difensivo della squadra.

Sembra tutto fatto per il rinnovo del contratto di Amir Rrahmani, difensore kosovaro del Napoli di Conte. “Affare fatto! Amir Rrahmani ha prolungato il suo contratto con il Napoli fino al 2029 (3,8 milioni di euro all’anno). Documenti già firmati negli ultimi giorni”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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