Una frana si è riattivata in Molise causando gravi disagi sulla A14. Il traffico in direzione nord si estende per circa 13 chilometri tra Poggio Imperiale e Termoli, mentre in direzione sud si formano code di circa sei chilometri tra Vasto nord e Vasto sud. La situazione ha provocato il blocco della ferrovia per diversi mesi e ha determinato lunghe attese per gli automobilisti in entrambe le direzioni.

Code fino a tredici chilometri in direzione nord, in particolare nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli, e fino a sei chilometri in direzione sud, nel tratto tra Vasto nord e Vasto sud. Questi gli effetti della chiusura dell’autostrada A14 - tra Poggio Imperiale e Vasto nord e tra Vasto sud e Termoli - a causa del riattivarsi della frana di Petacciato, in Molise. È attualmente in atto la distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda. Autostrade per l’Italia ricorda che la strada statale 16 Adriatica, nel tratto interessato, non risulta percorribile a causa del crollo del ponte sul Trigno, avvenuto nei giorni scorsi a causa del... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Si riattiva una frana in Molise: A14 nel caos, traffico paralizzato per 13 km e ferrovia bloccata per mesi

Maltempo Molise, si riattiva la frana di Petacciato: le immagini delle spaccature nel terrenoSi è riattivata martedì mattina la frana di Petacciato, in Basso Molise, dopo i giorni segnati dall’alluvione.

Maltempo, si riattiva la frana di Petacciato: chiuse A14 e linea ferroviariaSi è riattivata questa mattina la frana di Petacciato, in Basso Molise, dopo i giorni segnati dall’alluvione.

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Frana in Molise, caos e disagi alla stazione ferroviaria di Foggia Centinaia di persone assiepate all’interno della stazione ferroviaria di Foggia, linea ferroviaria interrotta e caos in seguito alla frana che ha interessato il territorio molisano e nella fattispecie Peta - facebook.com facebook

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