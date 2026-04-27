A Napoli, un omicidio avvenuto nel cuore del quartiere di camorra ha portato all’arresto di alcuni sospetti. Secondo quanto ricostruito, prima del crimine si sarebbe svolto un incontro tra alcuni uomini, durato tutta la notte, durante il quale avrebbero giocato a carte. Poi, all’alba, sarebbero arrivati i killer, che hanno sparato contro la vittima. L’episodio solleva interrogativi sulla connessione tra il gioco e il delitto.

Poker con delitto. L’omicidio di Raffaele Cinque sarebbe stato preceduto da una circostanza piuttosto singolare: una partita a carte iniziata a notte fonda e andata avanti fino alle prime luci del mattino. I giocatori avevano appena lasciato il tavolo, organizzato dalla stessa vittima, quando l’abitazione di quest’ultima si è trasformata nella scena del crimine: «Stavamo per andare via quando hanno bussato alla porta. Eravamo tutti in camera da letto e in rapida successione ci sono stati quattro o cinque colpi di pistola. Ho sentito Raffaele che gridava “oh oh oh” e ci siamo riparati sotto ai comodini». È un racconto da brividi, quello...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, omicidio Raffaele Cinque; poker con delitto nel fortino del clan: «Giocavamo a carte, poi i killer hanno bussato»

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