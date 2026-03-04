Skriniar può arrivare a Napoli ma tutto dipende dal futuro di Conte

Milan Skriniar potrebbe trasferirsi al Napoli, ma la sua eventuale trattativa dipende dalla permanenza o dall'addio di allenatore Conte. La possibilità di un accordo tra il difensore e il club partenopeo è stata sondato, mentre non sono ancora stati definiti i dettagli della negoziazione. La decisione finale sulla sua destinazione si attende in base alle scelte del tecnico in carica.

Skriniar, difensore esperto e molto apprezzato da Conte, è stato accostato al Napoli in varie fasi di mercato anche in passato. L’idea è che, se Conte dovesse restare anche nella prossima stagione, il club potrebbe puntare con forza su di lui come rinforzo per la difesa. La situazione non è semplice. Il futuro di Conte è infatti uno dei temi più discussi in casa Napoli. L’allenatore ha un contratto lungo e ha detto di voler lottare per obiettivi importanti, come il ritorno in Champions League, ma la decisione finale sulla sua continuità dipenderà sia dai risultati sportivi sia dal confronto con la società. Se Conte dovesse restare, Skriniar diventerebbe un obiettivo realistico per l’estate. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

