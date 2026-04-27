Napoli il ritorno di Souto de Moura | sfida e visione nel cuore della Metro

L’architetto Eduardo Souto de Moura ha visitato il cantiere della metropolitana di via Bracco a Napoli. La sua presenza ha attirato l’attenzione sulla fase di avanzamento dei lavori e sulle scelte progettuali adottate per l’infrastruttura. La visita si è svolta nel centro della zona interessata, dove sono in corso interventi di costruzione per la nuova linea metropolitana. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante l’evento.

?? Cosa sapere L'architetto Eduardo Souto de Moura visita il cantiere della metropolitana di via Bracco a Napoli. Il progetto integra le strutture antiche con la nuova stazione progettata con Álvaro Siza. L'architetto Eduardo Souto de Moura è tornato a Napoli questo lunedì 27 aprile per visitare il cantiere della metropolitana e il museo Mute in via Bracco 51, rivedendo dopo sette anni un progetto nato vent'anni fa insieme ad Álvaro Siza. Il ritorno del progettista portoghese nel cuore della .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il ritorno di Souto de Moura: sfida e visione nel cuore della Metro Notizie correlate L’archistar Souto de Moura torna a Napoli: lectio magistralis e mostra sullo Stadio di BragaSarà una giornata interamente dedicata all’architettura contemporanea quella del 25 marzo a Napoli, con la presenza di Eduardo Souto de Moura, tra i... L’architetto Souto de Moura al MUTE Napoli: “Vent’anni di lavoro rivisti in un’ora”A sette anni dall’ultima visita, Eduardo Souto de Moura torna a Napoli e lo fa entrando subito nel cuore di uno dei progetti più simbolici della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ad Architettura doppio appuntamento con Eduardo Souto de Moura; Lectio Magistralis di Eduardo Souto de Moura alla Federico II; Morto Biagio De Giovanni, Napoli dice addio al grande filosofo, accademico e politico. L’architetto Souto de Moura al MUTE Napoli: Vent’anni di lavoro rivisti in un’oraIl progettista portoghese torna dopo sette anni, visita la metropolitana firmata con Siza e incontra gli studenti della Federico II tra riflessioni su città, storia e trasformazioni contemporanee ... napolitoday.it Napoli, Souto de Moura torna in città, visita al cantiere della Metro e al Museo Mute: «Una giornata magica»Eduardo Souto de Moura, architetto portoghese, dopo sette anni è tornato a Napoli. «È stata - ha dichiarato -una giornata magica: in un’ora ho rivisto più ... ilmattino.it #Napoli- Souto de Moura a Napoli, visita il cantiere della Metro e il Museo Mute #Evento #Cultura #SoutodeMoura #Visita #Metro #Museo #NanoTV - facebook.com facebook #Napoli- Souto de Moura a Napoli, visita il cantiere della Metro e il Museo Mute #Evento #Cultura #SoutodeMoura #Visita #Metro #Museo #NanoTV x.com