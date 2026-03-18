L’archistar Souto de Moura torna a Napoli | lectio magistralis e mostra sullo Stadio di Braga

Il 25 marzo a Napoli si terrà una giornata dedicata all’architettura contemporanea con la presenza dell’architetto Eduardo Souto de Moura, vincitore del Pritzker Architecture Prize. Durante l’evento, de Moura terrà una lectio magistralis e presenterà una mostra sullo Stadio di Braga. La giornata vedrà coinvolti professionisti e appassionati interessati al lavoro dell’architetto portoghese.

Sarà una giornata interamente dedicata all’architettura contemporanea quella del 25 marzo a Napoli, con la presenza di Eduardo Souto de Moura, tra i più autorevoli progettisti a livello internazionale e vincitore del Pritzker Architecture Prize. L’architetto portoghese sarà protagonista di una lectio magistralis, inaugurerà una mostra a lui dedicata e visiterà il MUTE – Museo della tradizione enogastronomica campana. Autore, insieme a Àlvaro Siza Vieira, della doppia stazione delle linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli, Souto de Moura ha firmato progetti in tutta Europa e nel mondo, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui lauree honoris causa conferite da università internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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