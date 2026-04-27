L’architetto Souto de Moura al MUTE Napoli | Vent’anni di lavoro rivisti in un’ora

L'architetto Souto de Moura è tornato a Napoli dopo sette anni, partecipando a un evento presso il MUTE. Durante la visita, ha parlato della sua esperienza nel progetto della metropolitana realizzato con l'architetto Álvaro Siza. In occasione di questa presenza, ha commentato come in un’ora siano stati rivisti vent’anni di lavoro e progetti realizzati in città.

A sette anni dall’ultima visita, Eduardo Souto de Moura torna a Napoli e lo fa entrando subito nel cuore di uno dei progetti più simbolici della città contemporanea: la metropolitana firmata insieme a Álvaro Siza. Non una passerella istituzionale, ma un ritorno concreto, fatto di cantiere.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate L’archistar Souto de Moura torna a Napoli: lectio magistralis e mostra sullo Stadio di BragaSarà una giornata interamente dedicata all’architettura contemporanea quella del 25 marzo a Napoli, con la presenza di Eduardo Souto de Moura, tra i... Motta, con il tour per i dieci anni de La fine dei vent’anni al MengoArezzo, 13 marzo 2026 – Continuano gli annunci di MEN/GO MUSIC FEST, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: ad aprire questa edizione del festival... Altri aggiornamenti Souto de Moura a Napoli, visita al cantiere della Metro e al Museo Mute: Uno shock termicoL'architetto portoghese torna in città dopo sette anni, oggi l'incontro con gli studenti: Qui si è riusciti a mettere insieme epoche diverse, dai greci ai ... napoli.repubblica.it Albo d’onore per Eduardo Souto de Moura, l’architetto che insegna la realtàC’era il pienone alla lectio magistralis di Eduardo Souto de Moura, protagonista dell’appuntamento del 24 marzo 2021 di Thinking Varese C’era il pienone alla lectio magistralis di Eduardo Souto de ... varesenews.it