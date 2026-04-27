Napoli il ritorno di Rrahmani e i benefici per l' intera difesa

Il Napoli ha registrato un successo che ha portato a quattro gol segnati e zero subiti. Il ritorno di Rrahmani in difesa ha contribuito a rafforzare il reparto arretrato, secondo le fonti ufficiali. La partita si è conclusa con questa vittoria, confermando l’efficacia delle strategie adottate dall’allenatore. La performance della squadra è stata oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, con particolare attenzione al ruolo del difensore e alla solidità difensiva.

Napoli, 27 aprile 2026 – Segnare quattro gol e subirne zero: probabilmente il sogno di ogni allenatore, a maggior ragione di chi come Antonio Conte le studia davvero tutte per provare a far rendere al top le sue squadre. Parlando del Napoli, dopo il pareggio scialbo contro il Parma e la sconfitta sanguinosa contro la Lazio che aveva posto fine a una striscia di imbattibilità interna di 26 partite, serviva apportare una scossa per evitare di trasformare la Cremonese in un'altra trappola. E così è stato: i tanti correttivi da centrocampo in su hanno trasformato un attacco di recente piuttosto anemico in una macchina da gol che ha anche...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, il ritorno di Rrahmani e i benefici per l'intera difesa Notizie correlate Napoli-Cremonese, probabili formazioni e orari tv: il ritorno di Rrahmani in difesaNapoli, 23 aprile 2026 – La striscia di 5 vittorie di fila, coincisa con il calo dell'Inter, aveva riaperto le speranze di una rimonta scudetto,... Napoli, Milinkovic recupera: va in panchina. Rrahmani sarà il perno della difesaLentamente, però progressivamente, l’infermeria va svuotandosi e a Genova, domani, il Napoli ritrova qualche vecchio amico, persosi per un po’ in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ipotesi molto remota: la risposta di Sarri su un possibile ritorno al Napoli e le motivazioni; Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto; Napoli, il ritorno di David Neres dopo l'operazione: quando tornerà a disposizione di Conte; Sarri allenatore del Napoli al posto di Conte? Le sue parole sul possibile ritorno: Mi fa piacere, ma ipotesi remota. Napoli, il ritorno di Rrahmani e i benefici per l'intera difesaIl kosovaro si rivede dopo oltre 2 mesi e gli azzurri chiudono la porta. Non solo: Buongiorno si riavvicina ai vecchi standard e Olivera a destra sembra aver trovato il proprio habitat ... sport.quotidiano.net Conte-De Laurentiis, ritorno al passato? Il piano del presidente del NapoliIl futuro di Antonio Conte non è ancora stato chiarito, ma tutto dipende alle intenzioni del presidente Aurelio De Laurentiis. areanapoli.it CALLEJON TORNA AL MARADONA Anche José sarà a Napoli il 26 maggio 2026, in occasione della 'Notte dei Leoni' al fianco delle Napoli Legends "Per voi, per i ragazzi di Nisida, per la città": ti aspettiamo, José #SSCNapoli #Callejon #SpazioNapo - facebook.com facebook Uragano #McTominay, i numeri raccontano il suo impatto devastante sul Napoli. E gli manca un gol per… x.com