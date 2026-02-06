Milinkovic torna a disposizione e si siede in panchina, pronto a entrare se serve. Il portiere ha recuperato completamente e dovrebbe partire con la squadra per la trasferta di Genova. Con Di Lorenzo fuori causa, il tecnico Conte dovrà decidere chi mette sulla fascia destra. Rrahmani si prepara a essere il pilastro della difesa.

Lentamente, però progressivamente, l’infermeria va svuotandosi e a Genova, domani, il Napoli ritrova qualche vecchio amico, persosi per un po’ in corsia. Vanja Milinkovic-Savic sta assai meglio, sta praticamente bene, e stamattina nella rifinitura spera che il corpo gli dica di partire, destinazione Marassi, per starsene in panchina, al fianco di Antonio Conte, che qualcosa deve cambiare. Senza Di Lorenzo, Manca un difensore centrale di destra e le ultime prestazioni hanno diffuso dubbi e certezze: Alessandro Buongiorno non attraversa un gran momento, e ci sta; Juan Jesus è andato ad occupare qualsiasi spazio; Rrahmani resta il perno centrale; e Olivera ha sovrastato, anche lui, Beukema, che usa con naturalezza il destro e che però non gli basta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, Milinkovic recupera: va in panchina. Rrahmani sarà il perno della difesa

Approfondimenti su Napoli Genova

Napoli si prepara ad affrontare la Juventus con alcune assenze chiave, tra cui Lukaku in panchina e altri giocatori indisponibili.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Genova

Argomenti discussi: Milinkovic-Savic infortunato, quando torna? Gli esami e i tempi di recupero, stop per diverse partite; Infermeria Napoli, condizioni e tempi di recupero degli infortunati; Napoli, i tempi di recupero per Milinkovic-Savic e Neres e cosa filtra su Anguissa; Infortunio Milinkovic-Savic: quando rientra il portiere del Napoli?.

Anguissa, Politano, Milinkovic-Savic, Rrahmani: chi torna e chi no in Genoa-NapoliInfortunati Napoli - Novità in casa Napoli verso la sfida col Genoa: chi torna fra Anguissa, Politano, Milinkovic-Savic e Rrahmani? fantamaster.it

NM LIVE – Petrazzuolo: Napoli, Milinkovic-Savic, Rrahmani e Mazzocchi verso il rientro per la partita contro il Genoa, Alisson Santos calciatore interessanteNAPOLI - Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al v ... napolimagazine.com

Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, è intervenuto a Radio Tutto Napoli. Chi vedi più avanti nelle idee di Conte e cosa pensi dei due portieri Secondo te punterà di nuovo su Milinkovic o resterà con Meret "L’unico problema che non ha il N facebook

Milinkovic-Savic, infortunio per il portiere del Napoli: stop di 15 giorni #SkySport #SkySerieA x.com