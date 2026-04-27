Napoli-Cremonese 4-0 | Analisi e PRM delle gare precedenti

Nella partita di Serie A tra Napoli e Cremonese, giocata alla Trentaquattresima giornata, il risultato finale è stato di 4-0. Durante l'incontro sono state registrate diverse azioni offensive, con un totale di 14 conclusioni verso la porta avversaria. Le azioni più rilevanti si sono svolte principalmente all’interno e nei pressi dell’area di rigore della Cremonese, con alcune conclusioni pericolose che hanno messo in evidenza la supremazia del Napoli sul campo.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Cremonese, 4-0, Serie A, Trentaquattresima Giornata, Azioni Salienti ( conclusioni pericolose dall’interno dell’ Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 14-1; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 8-0; Secondo Tempo, 7-1. Percentuali Realizzative Totali:. 28,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 37,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 14,00% – 33,00%. Primo Tempo (3-0). 1?, McTominay. 1?, Hojlund. 2?, McTominay (Gol, 1-0). 4?, McTominay. 37?, McTominay. 42?, Hojlund. 44?, Hojlund (Gol, 2-0). 47?, De Bruyne (Gol, 3-0). Primo Tempo: solo Napoli. Spettacolare.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli-Cremonese 4-0: Analisi e P.R.M. delle gare precedenti Cremonese 0-2 Napoli. La decide Hojlund Notizie correlate Atalanta-Napoli 2-1: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedentiRivisitiamo tecnicamente Atalanta-Napoli, 2-2, Serie A, Ventiseiesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di... Napoli-Roma 2-2: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedentiRivisitiamo tecnicamente Napoli-Roma, 2-2, Serie A, Venticinquesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A, al Maradona il Napoli batte la Cremonese 4-0; Il Napoli blinda la Champions: Cremonese dominata e travolta 4-0; Serie A Enilive: Napoli-Cremonese 4-0; Serie A, Napoli-Cremonese 4-0: show degli azzurri che rinviano la festa dell'Inter. Napoli-Cremonese 4-0: video, gol e highlightsLa squadra di Conte batte 4-0 la Cremonese e torna momentaneamente davanti al Milan al secondo posto. Senza storia la gara del Maradona, gli azzurri partono fortissimo e la sbloccano con McTominay. Un ... sport.sky.it Serie A, al Maradona il Napoli batte la Cremonese 4-0Al Maradona, in questo avvio di 34esima giornata di Serie A, il Napoli batte nettamente la Cremonese per 4-0, grazie a un pressing costante e alle reti di McTominay, Højlund, De Bruyne e Alisson (IL R ... tg24.sky.it Napolità. MNTLKODE · DISCIPLINE. Napoli-Cremonese | Da Kevin De Bruyne al magico Scott, una partita che non si dimentica Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #nap - facebook.com facebook Il Salotto Azzurro, analisi e commenti su Napoli-Cremonese x.com