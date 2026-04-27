Napoli-Cremonese 4-0 | Analisi e PRM delle gare precedenti

Da gbt-magazine.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di Serie A tra Napoli e Cremonese, giocata alla Trentaquattresima giornata, il risultato finale è stato di 4-0. Durante l'incontro sono state registrate diverse azioni offensive, con un totale di 14 conclusioni verso la porta avversaria. Le azioni più rilevanti si sono svolte principalmente all’interno e nei pressi dell’area di rigore della Cremonese, con alcune conclusioni pericolose che hanno messo in evidenza la supremazia del Napoli sul campo.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Cremonese, 4-0, Serie A, Trentaquattresima Giornata, Azioni Salienti ( conclusioni pericolose dall’interno dell’ Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 14-1; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 8-0; Secondo Tempo, 7-1. Percentuali Realizzative Totali:. 28,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 37,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 14,00% – 33,00%. Primo Tempo (3-0). 1?, McTominay. 1?, Hojlund. 2?, McTominay (Gol, 1-0). 4?, McTominay. 37?, McTominay. 42?, Hojlund. 44?, Hojlund (Gol, 2-0). 47?, De Bruyne (Gol, 3-0). Primo Tempo: solo Napoli. Spettacolare.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Cremonese 0-2 Napoli. La decide Hojlund

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