A Napoli sono in corso controlli congiunti di forze dell'ordine, polizia municipale e ASL nelle zone di Chiaia e del centro storico, nelle ore della movida. Le operazioni hanno portato a denunce, sanzioni e verifiche sulle condizioni igieniche di locali pubblici. Le ispezioni continuano per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Movida a Napoli, controlli a tappeto tra centro storico e Chiaia: denunce, sanzioni e verifiche igieniche. Controlli nella movida partenopea per i carabinieri della compagnia Napoli centro che insieme agli agenti della polizia municipale hanno effettuato un servizio a largo raggio nel centro storico e nella zona dei baretti di Chaia. Prezioso anche il contributo del personale Asl Napoli 1. Tolleranza zero per i parcheggiatori abusivi con 6 persone già note alle forze dell’ordine che sono state denunciate per recidiva nel biennio. Controllati anche i bar e i locali che somministrano bevande e alimenti. Elevate 24 prescrizioni per gravi carenze igienico sanitarie.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli: Controlli di carabinieri, polizia municipale e ASL nella movida di Chiaia e del centro storico

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