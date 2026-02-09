Napoli controlli di Municipale e carabinieri tra centro storico e Scampia | sanzionate attività abusive

Nel fine settimana, polizia locale e carabinieri hanno fatto più controlli nel centro storico e a Scampia. Hanno identificato diverse attività abusive e ne hanno chiuse alcune. Sono state sanzionate attività che operavano senza regolare licenza o rispettando le norme. Qualche esercizio è stato anche sequestrato per irregolarità. La lotta all’abusivismo continua senza sosta per garantire sicurezza e legalità in città.

Attività abusive e non a norma. Nel corso dell’ultimo fine settimana, la Polizia Locale ha intensificato le attività di contrasto all’abusivismo commerciale con una serie di servizi mirati condotti in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Nel territorio della III Municipalità, gli agenti dell’unità operativa Stella e i carabinieri del NAS e della stazione Stella sono intervenuti nelle aree di via delle Pigne e piazza Cavour, dove è stata individuata un’attività di somministrazione abusiva, svolta all’interno di un locale interrato adibito a deposito. Al responsabile è stata intimata l’immediata cessazione dell’attività. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Durante il fine settimana, agenti della Polizia Locale e Carabinieri hanno effettuato controlli congiunti in città.

