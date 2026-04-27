Napoli controlli della Polizia a Mergellina | identificazioni e denunce

Da puntomagazine.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un servizio di controllo nella zona di Mergellina e largo Sermoneta, la Polizia ha identificato diverse persone e verificato veicoli. Sono state effettuate denunce e sono state comminate sanzioni per infrazioni al codice della strada. Le operazioni hanno coinvolto sia i passanti che i mezzi in transito nella zona frequentata dalla movida napoletana.

Servizi nella movida di Mergellina e largo Sermoneta: controlli su persone e veicoli, una denuncia e sanzioni stradali. Fine settimana di controlli straordinari della Polizia di Stato a Mergellina, una delle zone più frequentate della movida napoletana. Le verifiche hanno interessato in particolare l’area degli chalet di Mergellina e largo Sermoneta, punti di grande afflusso soprattutto nelle ore serali. Il servizio di controllo nel weekend. Nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto del personale della Polizia Locale, hanno messo in atto un servizio mirato di presidio del territorio, finalizzato a garantire sicurezza e rispetto delle regole.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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