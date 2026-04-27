Napoli controlli della Polizia a Mergellina | identificazioni e denunce

Durante un servizio di controllo nella zona di Mergellina e largo Sermoneta, la Polizia ha identificato diverse persone e verificato veicoli. Sono state effettuate denunce e sono state comminate sanzioni per infrazioni al codice della strada. Le operazioni hanno coinvolto sia i passanti che i mezzi in transito nella zona frequentata dalla movida napoletana.

Servizi nella movida di Mergellina e largo Sermoneta: controlli su persone e veicoli, una denuncia e sanzioni stradali. Fine settimana di controlli straordinari della Polizia di Stato a Mergellina, una delle zone più frequentate della movida napoletana. Le verifiche hanno interessato in particolare l’area degli chalet di Mergellina e largo Sermoneta, punti di grande afflusso soprattutto nelle ore serali. Il servizio di controllo nel weekend. Nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto del personale della Polizia Locale, hanno messo in atto un servizio mirato di presidio del territorio, finalizzato a garantire sicurezza e rispetto delle regole.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, controlli della Polizia a Mergellina: identificazioni e denunce Notizie correlate Pozzuoli, controlli della Polizia: denunce e sequestriServizio straordinario della Polizia di Stato a Pozzuoli: persone identificate, veicoli controllati e denunce per illeciti diffusi Servizio... Leggi anche: Frosinone, controlli della Polizia: denunce, cocaina sequestrata e fogli di via Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Controlli della Polizia di Stato a Pozzuoli. - Polizia di Stato; Controlli interforze a Chiaiano: sequestro di rifiuti speciali e denuncia per gestione illecita; Controlli della Polizia di Stato a Mergellina - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Controlli nell'area della movida a Napoli, sanzioni per 5000 euro. Mergellina, controlli della Polizia tra gli chalet e largo Sermoneta: identificate 280 personeNapoli - Controlli rafforzati nel fine settimana nell’area della movida di Mergellina, dove la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di ... cronachedellacampania.it Napoli, controlli nella movida tra Chiaia e centro storico: denunce, sanzioni e verifiche sanitarieControlli congiunti di Carabinieri, Polizia Municipale e ASL tra Chiaia e centro storico: denunciati parcheggiatori abusivi, sanzioni ai locali e segnalazioni per droga ... ilgazzettinovesuviano.com #Napoli - Piazza del Plebiscito diventa un palco: torna “Napoli Città Danzante” #Danza #Eventi #Plebiscito #Cultura #NanoTV Leggi l'articolo qui: https://www.nanotv.it/2026/04/27/napoli-piazza-del-plebiscito-diventa-un-palco-torna-napoli-citta-danzante/ - facebook.com facebook Napoli, sciopero dei taxi il 5 maggio x.com