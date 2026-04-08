Frosinone controlli della Polizia | denunce cocaina sequestrata e fogli di via

Nella giornata di ieri, a Frosinone, la Polizia di Stato ha condotto nuovi controlli nella zona cittadina. Durante le operazioni, sono state denunciate due persone residenti nel territorio, coinvolte in reati di sostituzione di persona e falsa attestazione. Inoltre, sono stati sequestrati alcuni grammi di cocaina, e sono stati emessi fogli di via nei confronti di altri soggetti presenti nella zona.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nella città di Frosinone. Nella giornata di ieri, il personale delle Volanti ha deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due persone, entrambe residenti sul territorio, per i reati di sostituzione di persona e falsa attestazione a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Stretta dei Carabinieri: denunce, fogli di via e droga sequestrata Una denuncia per spaccio e due fogli di via per "soggetti pericolosi": i controlli della PoliziaNel corso dei servizi della Questura in zona Speyer sono state complessivamente identificate 80 persone, di cui 53 stranieri Una denuncia e due fogli... Temi più discussi: Controlli straordinari a Frosinone: verificati 130 veicoli e 187 persone; Controllo straordinario del territorio interforze a Frosinone.; Controlli straordinari a Frosinone: pattuglie in campo tra centro e arterie principali; Frosinone - Non riconsegna l'auto a noleggio, denunciata. Controlli straordinari, identificate 187 persone. Controlli della Polizia a Frosinone: due denunciati per violazione del Foglio di ViaProseguono i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Frosinone, con un’intensificazione delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati. Nel corso de ... tunews24.it Frosinone, l'assessore Massimo Sulli: «Doppio senso in via Portogallo, telecamere con l'IA e più agenti»Miglioramenti della viabilità, controlli più incisivi e potenziamento della Polizia Locale: sono questi i principali obiettivi del neo assessore alla Polizia Locale di ... ilmessaggero.it Nel 2025 la ASL Frosinone ha consolidato il modello multidisciplinare Radiologia–Neurochirurgia per la gestione degli aneurismi cerebrali. Nel lavoro di squadra che unisce competenze, tecnologia avanzata e centralità del paziente. #aslfrosinone #radio - facebook.com facebook HALF TIME FIORENTINA - FROSINONE 2-0 x.com