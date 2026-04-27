Napoli Case Nuove crack nascosto nel muro | arrestato 40enne

A Napoli, nella zona di Case Nuove, un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso mentre cedeva droga prelevandola da un’intercapedine nel muro. Durante le operazioni di controllo, gli agenti hanno trovato e sequestrato sostanze stupefacenti, ritenute destinate allo spaccio nella zona. L’uomo è stato portato in questura e ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Spaccio a Case Nuove: la Polizia sorprende un 40enne mentre cede droga prelevata da un’intercapedine. Arresto nella notte. Ancora un arresto per spaccio di droga nel quartiere Case Nuove, dove nella notte la Polizia di Stato ha fermato un 40enne napoletano, con precedenti di polizia, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti per contrastare il traffico di droga nelle aree più sensibili della città. Lo scambio di droga osservato dagli agenti. Gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre transitavano in via Antonio Toscano, hanno notato l’uomo mentre, in cambio di una banconota, cedeva qualcosa a un altro soggetto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Case Nuove, crack nascosto nel muro: arrestato 40enne Notizie correlate Spaccio di crack nelle “Case Nuove”: arrestato pusher 130 dosi e contantiBlitz della Polizia di Stato nel cuore della città: un 43enne napoletano è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti durante... Nascosto nel sottoscala con 11 involucri di crack: arrestatoNella serata di ieri, 14 febbraio, la polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Case Nuove, Napoli: 38enne di Avellino arrestata per detenzione di crack; Case nuove a Napoli: 38enne di Avellino sorpresa con la droga e arrestata; Case Nuove: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato arresta due soggetti. - Polizia di Stato; Droga nascosta nel muro, arresto alle Case Nuove. Napoli, arrestata donna pusher alle Case NuoveNapoli- Un'operazione di controllo del territorio ha portato all'arresto di una donna di 38 anni, residente ad Avellino, per detenzione illecita di sostanza ... cronachedellacampania.it Napoli, Case Nuove, arrestato 43enne: in casa 132 dosi di crack e denaro contanteUn 43enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel quartiere Case Nuove, nell’ambito delle attività di controllo del territorio. L’intervento è avvenuto nella mattinata di sabato in via ... ilgazzettinovesuviano.com #Napoli - Case Nuove, sorpreso a spacciare crack: arrestato 40enne dalla Polizia #Cronaca #CaseNuove #Droga #Polizia #Arresto #NanoTV Leggi l'articolo qui: https://www.nanotv.it/2026/04/27/case-nuove-sorpreso-a-spacciare-crack-arrestato-40enne-d - facebook.com facebook #Napoli - Case Nuove, sorpreso a spacciare crack: arrestato 40enne dalla Polizia #Cronaca #CaseNuove #Droga #Polizia #Arresto #NanoTV x.com