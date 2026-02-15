Nascosto nel sottoscala con 11 involucri di crack | arrestato

Ieri sera, un uomo di 55 anni di Napoli è stato arrestato dalla polizia perché nascosto sotto lo scalone, aveva 11 involucri di crack. La polizia ha trovato la droga durante una perquisizione in un edificio del centro città, dove l’uomo si era rifugiato.

Nella serata di ieri, 14 febbraio, la polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, in via Manlio Rossi Doria, hanno notato una persona che, alla vista degli operatori, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo, trovando rifugio in un vano sottoscala. Insospettiti dall’atteggiamento, i poliziotti lo hanno raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di 11 involucri di crack del peso di 2.🔗 Leggi su Napolitoday.it Acilia, il crack nascosto nel parco giochi Passeggia con tre involucri di droga, arrestato giovane pusher: in tasca anche 400 euro Un giovane pusher di Ancona è stato arrestato dalla polizia durante un controllo nel quartiere del Piano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La mappa dei migliori cocktail bar di Napoli (aggiornata al 2026); Stadio Tenni, vertice tra Comune e Treviso Fbc: Sarà pronto per poter giocare la Serie C; Dosi no stop nell’area nord, blitz nel fortino della Vanella. Nascosto nel sottoscala con 11 involucri di crack: arrestatoInsospettiti dall’atteggiamento, i poliziotti lo hanno raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di 11 involucri di crack del peso di 2.2 grammi circa, 3 involucri di cocaina del peso di 1.1 ... napolitoday.it Visto che il livello della campagna per il sì al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo è da sottoscala il NO potrebbe rispondere così #IOVOTONO #REFERENDUMGIUSTIZIA facebook