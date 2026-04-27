Mussomeli e Castel Bilici | due percorsi per il pellegrinaggio 2026

Il pellegrinaggio tra Mussomeli e Castel Bilici è in programma per il 9 e 10 maggio 2026. La manifestazione è coordinata da Vittorio Catania, che si occuperà dell’organizzazione dell’evento. I partecipanti percorreranno due tappe tra i due luoghi, seguendo un percorso dedicato ai pellegrini in vista dell’appuntamento del 2026. La partecipazione è aperta a chi desidera unirsi all’itinerario religioso.

? Cosa sapere Vittorio Catania coordina il pellegrinaggio Mussomeli-Castel Bilici il 9 e 10 maggio 2026.. Itinerari divisi in due giorni per evitare sovrapposizioni con le prime comunioni locali.. Il 9 e il 10 maggio 2026, Vittorio Catania coordinerà i gruppi di fedeli che percorreranno i sentieri tra Mussomeli e Castel Bilici, dividendo il cammino in due momenti distinti per rispettare le celebrazioni religiose locali. L’organizzazione del pellegrinaggio, che si svolge secondo la tradizione della prima domenica successiva alla festa del 3 maggio, ha già preso forma attraverso la gestione dei preparativi. Per evitare sovrapposizioni con le prime comunioni previste per domenica 10 maggio, i partecipanti sono stati suddivisi in due schiere con itinerari e orari differenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussomeli e Castel Bilici: due percorsi per il pellegrinaggio 2026 Notizie correlate Lunedì in Albis 2026, a Sant’Anastasia il pellegrinaggio dei FujentiAttese oltre centomila presenze al Santuario della Madonna dell’Arco per il Lunedì in Albis: una tradizione viva dal 1450 verso la candidatura UNESCO. Holm Joao Mario, due percorsi che si incrociano e due destini ancora da definire: Spalletti punta forte sullo svedeseCalciomercato Lazio, arriva Pedraza! Il terzino spagnolo conferma l’addio al Villarreal e prepara lo sbarco in Serie A Calciomercato Milan: i...