Lunedì in Albis del 2026, a Sant’Anastasia, si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio dei Fujenti al Santuario della Madonna dell’Arco. Sono previste più di centomila persone che parteciperanno all’evento, che rappresenta una delle tradizioni più antiche della zona, risalente al 1450. La manifestazione è attualmente in fase di valutazione per la candidatura UNESCO.

Attese oltre centomila presenze al Santuario della Madonna dell’Arco per il Lunedì in Albis: una tradizione viva dal 1450 verso la candidatura UNESCO.. Sant’Anastasia, 27 marzo 2026 – Tutto pronto per il “Lunedì in Albis”, Pasquetta 2026, l’appuntamento più atteso dell’anno per le comunità di fedeli di tutta la Campania. Il Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia accoglierà nuovamente le “paranze” dei fujenti, i pellegrini devoti che, in saio bianco con cintura rossa e fascia azzurra e a piedi scalzi, percorreranno chilometri per raggiungere il sacro luogo di culto in un rito penitenziale e spirituale di straordinaria intensità.... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Lunedì in Albis 2026, a Sant’Anastasia il pellegrinaggio dei Fujenti

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