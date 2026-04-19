Holm Joao Mario due percorsi che si incrociano e due destini ancora da definire | Spalletti punta forte sullo svedese

Un centrocampista svedese viene al centro di discussioni tra allenatore e dirigenza, mentre le valutazioni sul suo ruolo e il suo futuro nel club sono ancora in corso. L’allenatore punta molto su di lui, considerandolo una risorsa importante per la squadra. Intanto, gli incontri tra le parti continuano per definire il percorso e le possibilità di utilizzo nell’immediato. La situazione rimane in evoluzione, con decisioni ancora da prendere.

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