elon musk proprietario del social network x convocato dalla procura di parigi

Elon Musk è stato chiamato in tribunale a Parigi. La procura ha convocato il proprietario di X il 20 aprile per rispondere di alcune accuse relative alla gestione della piattaforma. Gli uffici in Francia sono stati perquisiti il 3 febbraio, ma ora si attendono sviluppi sulla vicenda.
Anche Linda Yaccarino, ex direttrice generale di X, è stata convocata lo stesso giorno. Entrambi sono indagati “in qualità di amministratori di fatto e di diritto della piattaforma X al momento dei fatti”, ha precisato il 3 febbraio la procuratrice di Parigi Laure Beccuau. “Parallelamente è stata disposta una perquisizione degli uffici di X in Francia”, ha aggiunto. L’inchiesta, avviata dalla sezione per la lotta alla criminalità informatica della procura di Parigi, è condotta in collaborazione con l’unità nazionale per la criminalità informatica della gendarmeria e con l’Europol. In Francia X è oggetto di un’inchiesta preliminare, avviata all’inizio del 2025 in seguito ad alcune segnalazioni relative a irregolarità nel funzionamento dei suoi algoritmi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
