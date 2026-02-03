Elon Musk è stato chiamato in tribunale a Parigi. La procura ha convocato il proprietario di X il 20 aprile per rispondere di alcune accuse relative alla gestione della piattaforma. Gli uffici in Francia sono stati perquisiti il 3 febbraio, ma ora si attendono sviluppi sulla vicenda.

Anche Linda Yaccarino, ex direttrice generale di X, è stata convocata lo stesso giorno. Entrambi sono indagati “in qualità di amministratori di fatto e di diritto della piattaforma X al momento dei fatti”, ha precisato il 3 febbraio la procuratrice di Parigi Laure Beccuau. “Parallelamente è stata disposta una perquisizione degli uffici di X in Francia”, ha aggiunto. L’inchiesta, avviata dalla sezione per la lotta alla criminalità informatica della procura di Parigi, è condotta in collaborazione con l’unità nazionale per la criminalità informatica della gendarmeria e con l’Europol. In Francia X è oggetto di un’inchiesta preliminare, avviata all’inizio del 2025 in seguito ad alcune segnalazioni relative a irregolarità nel funzionamento dei suoi algoritmi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Elon Musk, proprietario del social network X, convocato dalla procura di Parigi

Approfondimenti su Elon Musk

Elon Musk sarà ascoltato il 20 aprile dalla procura di Parigi.

La procura di Parigi ha perquisito questa mattina la sede francese di X, coinvolgendo anche Europol.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Elon Musk

Argomenti discussi: X, nel 2024 i ricavi del social media di Elon Musk crollano del 58% in Regno Unito; Il sogno di Musk e la rivincita degli umani. Storia del badante che spense l’ultimo robot; UE investiga Grok di Elon Musk per deepfake sessuali; Grok e i deepfake, Bruxelles apre il fronte legale contro Elon Musk.

Elon Musk, proprietario del social network X, convocato dalla procura di ParigiElon Musk, proprietario del social network X, è stato convocato dalla procura di Parigi il 20 aprile nell’ambito di un’inchiesta sui presunti abusi della sua piattaforma, i cui uffici in Francia sono ... internazionale.it

Elon Musk convocato dalla procura Parigi il 20 aprile, perquisiti gli uffici di X FranceLeggi su Sky TG24 l'articolo Elon Musk convocato dalla procura Parigi il 20 aprile, perquisiti gli uffici di X France ... tg24.sky.it

Perquisiti i locali parigini della piattaforma di Elon Musk. Il magnate americano e l’ex direttrice generale Linda Yaccarino convocati dalla procura: dovranno rispondere della diffusione di immagini illegali generate con l’Ai e contenuti negazionisti, ma anche - facebook.com facebook

Nasce la società privata più ricca del mondo. È di Elon Musk x.com