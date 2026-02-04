Musica e ricordo | il nuovo umanesimo che nasce tra i libri della biblioteca comunale

Questa sera ad Andria si apre un evento speciale nella Biblioteca Comunale “G. Ceci”. Alle 18, si parlerà di musica, memoria e umanesimo, cercando di riscoprire come il passato possa ispirare il presente. È un appuntamento che unisce cultura e riflessione, con un focus sulla forza delle parole e delle note per affrontare le tragedie del Novecento.

Il 5 febbraio alle ore 18, nella sede della Biblioteca Comunale “G. Ceci” di Andria, si terrà un incontro di grande rilevanza culturale e storica: un appuntamento dedicato alla memoria, alla musica e al valore dell’umanesimo inteso non solo come tradizione letteraria, ma come risposta etica e creativa alle tragedie del Novecento. L’evento, intitolato “Storia e memoria. Per un nuovo Umanesimo musicale”, conclude la programmazione della città in occasione della Giornata della Memoria. A guidare il percorso sarà il maestro Francesco Lotoro, pianista, compositore e studioso che da anni si dedica al recupero e alla valorizzazione della musica prodotta nei campi di concentramento e nei luoghi di cattività tra il 1933 e il 1953. 🔗 Leggi su Ameve.eu

