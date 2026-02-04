Nuovo talento della musica italiana | Sayf presenta Tu mi piaci tanto in attesa del Festival di Sanremo

Sayf, giovane cantante emergente, ha appena lanciato il suo nuovo singolo “Tu mi piaci tanto”. L’artista si prepara ormai da tempo per il Festival di Sanremo 2026, dove spera di farsi conoscere dal grande pubblico. La canzone sta già riscuotendo interesse, e in molti si chiedono se sarà quella che farà decollare la carriera di questo nuovo talento della musica italiana.

Il palcoscenico di Sanremo 2026 si prepara a ospitare un nuovo nome che promette di cambiare il volto della musica italiana. Sayf, il ventunenne rapper, cantautore e produttore nato a Milano ma cresciuto tra le vie del quartiere San Siro, ha ottenuto l'ingresso ufficiale nella competizione con il brano *Tu mi piaci tanto*, una traccia che mescola pop, soul e ritmi da club, incastonata in un testo intimo e sincero. L'annuncio è arrivato venerdì 3 febbraio, alle 11.30, durante la diretta del pre-show di, dove il giovane artista ha presentato per la prima volta il brano in versione live. Il video, girato in una stanza buia di un loft di viale Fulvio Testi, ha subito fatto il giro dei social: 1,2 milioni di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore, con migliaia di commenti che definiscono il brano "una dichiarazione d'amore al tempo del disincanto".

