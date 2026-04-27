Mercoledì 29 aprile alle 16,00 si terrà a Arezzo un evento dedicato a musica e poesia, promosso dall'associazione 50&Più. La manifestazione si svolgerà in una sede locale e avrà come protagonista il libro intitolato ‘Finché ci sarà una nota’. L'iniziativa coinvolgerà letture e approfondimenti legati al tema artistico, offrendo ai partecipanti un momento di confronto e cultura.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Musica e poesia con il libro ‘Finche’ ci sarà una nota’. 50&Più Arezzo organizza per mercoledì 29 aprile alle ore 16,00 l’evento. La lira a corde del cuore con la presentazione del libro Finché ci sarà una nota di Patrizia Fazzi, presso la sala Mercurio di Confcommercio Arezzo in via XXV aprile, 12. Ad introdurre l’incontro sarà la Professoressa Fernanda Caprilli, critico letterario, mentre il Maestro Manuela Romanelli accompagnerà con il flauto i momenti salienti dell’evento e le letture di alcuni brani da parte dell’Autrice. L’evento, patrocinato anche dall’Associazione Scrittori Aretini Tagete, propone un’originale unione di brani poetici e musicali e sono in programma, tra gli altri, musiche di Bach, Vivaldi, Telemann, Gardel.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica e poesia con il libro ‘Finche’ ci sarà una nota’

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