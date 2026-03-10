Iran Hegseth | Non ci fermeremo finché il regime non sarà sconfitto definitivamente

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che continueranno la loro azione contro l’Iran fino a quando il regime non sarà completamente sconfitto. La posizione è stata comunicata da un rappresentante statunitense, che ha ribadito l’impegno a proseguire le operazioni militari e diplomatiche senza indicare una data di conclusione. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi.

Gli Stati Uniti non cesseranno la loro guerra contro l’Iran finché “il nemico non sarà sconfitto in modo totale e definitivo”. Lo ha affermato il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth durante un briefing al Pentagono, aggiungendo che questo avverrà “secondo i nostri tempi”. “Quello di oggi sarà ancora una volta il giorno più intenso dei nostri attacchi all’interno dell’Iran”, ha aggiunto. Il generale Dan Caine, presidente dello Stato maggiore congiunto, ha dichiarato nella stessa conferenza stampa che l’esercito statunitense sta entrando nell’undicesimo giorno della sua operazione contro l’Iran. Questo articolo Iran, Hegseth: "Non ci... 🔗 Leggi su Lapresse.it

