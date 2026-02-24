Von der Leyen a Kyiv | Non ci arrenderemo finché non ci sarà una pace alle condizioni dell' Ucraina

Ursula von der Leyen ha visitato Kyiv per celebrare il quarto anniversario dell'invasione russa, causato dal tentativo di imporre il controllo sulla regione. Durante la visita, ha ribadito che l’Europa non si piegherà finché l’Ucraina non otterrà una pace sostenuta dalle sue condizioni. La presidente della Commissione europea ha incontrato funzionari locali e ha confermato il sostegno europeo, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla crisi. La visita si conclude con una discussione sulla futura assistenza.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa sono arrivati a Kyiv per il quarto anniversario dell'invasione della Russia ( qui potete leggere lo speciale del Foglio ). "Non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace. La pace alle condizioni dell'Ucraina", ha detto von der Leyen. Costa ha invece definito inaccettabile il veto dell'Ungheria sul prestito, ma - ha aggiunto - "prima, piuttosto che poi, avremo il prestito". In giornata è previsto un trilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Von der Leyen e Costa parteciperanno anche alla riunione dei Volenterosi organizzata da remoto da Parigi e Londra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Von der Leyen “La pace sia alle condizioni dell’Ucraina”La visita di Von der Leyen a Kiev deriva dal sostegno europeo all’Ucraina, che affronta un inverno difficile e crescente pressione militare.

Costa e Von der Leyen in Ucraina: "La pace sia alle condizioni di Kiev"Costa e Von der Leyen visitano Kiev per mostrare solidarietà all’Ucraina, in un momento in cui il quarto anniversario dell’invasione russa si avvicina.

Temi più discussi: Monaco: von der Leyen fa appello a unità e difesa reciproca, Rubio attacca l'Onu; Von der Leyen a Kiev per celebrare il quarto anniversario della guerra.; Von der Leyen, 'la pace in Ucraina sia alle condizioni di Kiev'; Von der Leyen da Zelensky, plenaria straordinaria a Bruxelles.

