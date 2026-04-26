Musetti-Griekspoor oggi ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa il match tra Lorenzo Musetti e Griekspoor al torneo ATP di Madrid, valido come Masters 1000. Il confronto si svolge sui campi della capitale spagnola e determina l'accesso agli ottavi di finale. L'incontro è programmato con orario da comunicare e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. Il torneo vede in campo diversi giocatori di alto livello, tra cui Musetti, impegnato a proseguire la sua corsa nel torneo.

Lorenzo Musetti cerca gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid. Dall’altra parte della rete per lui ci sarà Tallon Griekspoor, l’olandese che già in due occasioni lo ha sconfitto, anche se come al solito l’ATP gliene accredita una sola perché non considera altro che i tabelloni principali sul circuito maggiore e negli Slam. La prima volta fu nelle qualificazioni degli Australian Open 2020, con Musetti men che diciottenne: era il terzo turno e Griekspoor vinse 6-4 7-6(8). Lotta furiosa ci fu a Rotterdam nel 2024, con un 3-6 7-6(7) 7-6(3) a favore del padrone di casa in sede di primo turno all’Ahoy Arena. Il classe 2002 di Carrara ha sconfitto due giorni fa Hubert Hurkacz, e se i segnali lanciati dal polacco sono stati buoni, lo sono stati ancor più quelli mandati dal numero 2 azzurro, atteso a una serie di difese non banale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Griekspoor oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo la bella affermazione ottenuta venerdì... Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Musetti-Griekspoor oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Madrid LIVE, Musetti sfida Griekspoor: in palio gli ottavi. Cronaca diretta dalle 13; Statistiche Tallon Griekspoor - Lorenzo Musetti: Risultati Tennis; ATP Madrid, Musetti: Contro Griekspoor dovrò disinnescare di nuovo le bombe. AI nel tennis? Io non ci credo. Musetti-Griekspoor oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti cerca gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid. Dall'altra parte della rete per lui ci sarà Tallon Griekspoor, l'olandese che già in ... oasport.it Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti affronterà l'olandese Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo la bella affermazione ottenuta venerdì mattina ... oasport.it Programma di fuoco domani sul Manolo Santana. Dopo Coco Gauff scenderà in campo Lorenzo Musetti contro Griekspoor, alle 16 Jannik affronterà il giovane Moller che ha eliminato il nostro Cinà al primo turno. In serata dopo Rybakina-Zheng un match molt - facebook.com facebook #Musetti vs Griekspoor, 2° match dalle 11. #Sinner vs Moller, non prima delle 16. In serata JODAR vs FONSECA x.com