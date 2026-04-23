Musetti-Hurkacz ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Lorenzo Musetti affronterà Hubert Hurkacz nel suo debutto al Masters 1000 di Madrid, in programma venerdì 24 aprile. La partita si svolgerà nella sessione mattutina e sarà trasmessa in diretta streaming e su varie piattaforme televisive. La sfida si inserisce nel quadro del torneo spagnolo, uno dei più importanti nel circuito ATP. La sfida tra i due tennisti è attesa come un momento di rilievo del torneo.

Si preannuncia un debutto piuttosto complicato quello di Lorenzo Musetti nella mattinata di venerdì 24 aprile al Masters 1000 di Madrid 2026 contro il polacco Hubert Hurkacz. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, il n.6 del seeding dovrà vedersela con un avversario potenzialmente ostico nel suo match d’esordio sulla terra rossa della Caja Magica. Il 24enne toscano, reduce dalla prematura eliminazione a Montecarlo contro il beniamino locale Valentin Vacherot e da un discreto percorso in quel di Barcellona (interrotto ai quarti di finale con il futuro vincitore del torneo Arthur Fils), sta provando a ritrovare le migliori sensazioni in campo cercando un po’ di continuità dopo i pochi match giocati negli ultimi tre mesi a causa dei vari infortuni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Musetti-Vacherot ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti farà il proprio esordio al Masters 1000 di Montecarlo all’altezza del secondo turno: dopo aver usufruito di un bye, diritto concesso... Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti affronterà Corentin Moutet agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo un esordio positivo sulla terra rossa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz; Live Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; ATP Madrid: Bonzi e Hurkacz primi avversari di Sinner e Musetti; ATP Madrid: Sinner esordirà contro il francese Bonzi, Musetti sfida Hurkacz. Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingSi preannuncia un debutto piuttosto complicato quello di Lorenzo Musetti nella mattinata di venerdì 24 aprile al Masters 1000 di Madrid 2026 contro il ... oasport.it Hurkacz-Musetti: data, orario e dove vedere il secondo turno dell'ATP MadridLorenzo Musetti si prepara a fare il suo esordio sulla terra rossa di Madrid. L'azzurro, che ha beneficiato del bye al primo turno, se la vedrà contro Hubert Hurkacz, polacco che ha eliminato il porto ... tag24.it Jannik Sinner esordirà domani contro Bonzi non prima delle 16 (terzo match sul centrale). Musetti invece apre alle ore 11 il programma sul campo A.Sanchez, opposto a Hurkacz #Sinner #Musetti x.com ATP 1000 Madrid 2026 Il Tabellone I primi turni degli Italiani J. Sinner: Bye, 2° turno qualificato/qualificato L. Musetti: Bye, 2° turno Hurkacz/qualificato F. Cobolli: Bye, 2° turno Carabelli/Monfils L.Darderti: Bye, 2° turno Altmaier/Cerundolo L. Sonego vs - facebook.com facebook