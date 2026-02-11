Arriva la seconda edizione dell’album Panini Calciatrici 2025-2026 la raccolta di figurine interamente dedicata alle protagoniste del calcio femminile italiano

La presentazione della seconda edizione dell’album Panini dedicato alle calciatrici italiane si è svolta a Roma, al Salone d’Onore del CONI. La raccolta di figurine sta già attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti, che aspettano di scoprire le nuove protagoniste del calcio femminile italiano.

È stata presentata a Roma, presso il Salone d'Onore del CONI, la seconda edizione dell'album Panini "Calciatrici 2025-2026", la raccolta di figurine interamente dedicata alle protagoniste del calcio femminile italiano. Dopo il grande successo della prima uscita, l'iniziativa torna con un progetto ancora più ricco, confermando la volontà di valorizzare un movimento in costante crescita.

